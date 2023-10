Lok Sabha Elections 2024: सपा मुख्यालय के बाहर लगा होर्डिंग में अखिलेश यादव को “देश का भावी प्रधानमंत्री” बताया, लिखा- बदला है यूपी, बदलेंगे देश...

Highlights पिता मुलायम सिंह को पार्टी के मुखिया पद से हटाने को लेकर सुर्खियों में आए. होर्डिंग में अखिलेश यादव को “देश का भावी प्रधानमंत्री” बताया गया है. अखिलेश यादव ने तो कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की लेकिन उनके कार्यकर्ता गाहे बगाहे इस मुद्दे को हवा देते रहे हैं.

Lok Sabha Elections 2024: समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं. सूबे का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हे 'डमी' सीएम के नाम से चर्चित हुए, फिर वह अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ हुए "ईगो" के झगड़े में फंसे, उसके बाद वह अपने पिता मुलायम सिंह को पार्टी के मुखिया पद से हटाने को लेकर सुर्खियों में आए.

फिर वह कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव और उसके बाद बसपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में रहे. इस माह वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल ना हो पाने के सुर्खियों में रहे और सोमवार को वह पार्टी के बाहर लगी होर्डिंग कारण चर्चा में आए.

पार्टी नेता फखरुल हसन चांद द्वारा लगवाई गई इस होर्डिंग में अखिलेश यादव को “देश का भावी प्रधानमंत्री” बताया गया है. प्रधानमंत्री की दावेदारी पर अखिलेश यादव ने तो कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की लेकिन उनके कार्यकर्ता गाहे बगाहे इस मुद्दे को हवा देते रहे हैं.

SP leader put posters on Akhilesh Yadav's showing him as 'future Prime Minister'



