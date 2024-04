Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी के घेरे जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने किया पलटवार, बोले- "आईटी सेल लोगों का ध्यान भटका रहा है"

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी की मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सुरजेवाला का वीडियो वायरल कर उन्हें घेरने का काम किया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता को महिला विरोधी बताकर उनके बयान की निंदा की। अपने खिलाफ हमलों का जवाब देते हुए रणदीप सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सुरजेवाला ने बीजेपी आईटी सेल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

सुरेजवाला ने कहा, "बीजेपी की आईटी सेल काट-छांट और फर्जी-झूठी बातें फैलाती है ताकि वह हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों-विफलताओं से देश का ध्यान भटका सके।"

कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा, "मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करने की नहीं थी, भाजपा खुद महिला विरोधी है इसलिए वो हर कुछ महिला विरोधी चश्में से देखती हैं।"

अपने बयान पर सफाई देते हुए सुरजेवाला ने कहा, "मैंने कहा "हम तो हेमा मालिनी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी हैं, वह हमारी बहूं हैं।"

उन्होंने कहा कि मेरा बयान केवल इतना था कि सार्वजनिक जीवन में सभी की जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो नायब सैनी जी हों, या खट्टर जी या में खुद। सब अपने काम के दम पर बनते-बिगड़ते हैं, जनता सर्वोपरि है, और चुनाव में उसे अपने विवेक का इस्तेमाल कर के चुनाव करना होता है।

बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सुरजेवाला कहते नजर आ रहे हैं, ''लोग अपने विधायकों/सांसदों को क्यों चुनते हैं? ताकि वे (विधायक/सांसद) जनता की आवाज उठा सकें, यह हेमा मालिनी की तरह नहीं है, जिन्हें चाटने के लिए चुना गया था।” इस बयान पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, “औरतों को चाटने की चीज कौन समझता है? यह सबसे घृणित वर्णन है जो कोई भी कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले, सुरजेवाला के सहयोगी एक अन्य भाजपा महिला नेता का 'रेट' पूछ रहे थे और अब यह।"

Congress MP Randeep Surjewala makes a vile sexist comment, that is demeaning and derogatory, not just for Hema Malini, who is an accomplished individual, but women in general. He asks, “MLA/MP क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज़ उठा सकें, हमारी बात मनवायें, इसीलिए बनाते होंगे।… pic.twitter.com/JO0UIXSOt1