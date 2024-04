Lok Sabha Elections 2024: रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर की 'अभद्र' टिप्पणी, भाजपा के अमित मालवीय ने कहा- "हेमा मालिनी के खिलाफ ''नीच, कामुक'' टिप्पणी सभी महिलाओं का अपमान है"

Highlights रणदीप सुरजेवाला ने अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी की अमित मालवीय ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस स्त्रीद्वेषी है और महिलाओं से घृणा करता है यह हेमा मालिनी जैसी निपुण महिला का नहीं बल्कि सामान्य महिलाओं का अपमान है

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने बीते बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर अपनी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ ''नीच, कामुक'' टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इससे पता चलता है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस स्त्रीद्वेषी है और महिलाओं से घृणा करता है।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें कांग्रेस सांसद कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए अभिनेत्री-सांसद हेमा मालिनी के बारे में कथिततौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।

अमित मालवीय ने वीडियो साझा करते हुए कहा, "कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक घृणित लैंगिक टिप्पणी की है, जो न केवल हेमा मालिनी जैसी निपुण महिला बल्कि सामान्य रूप से भी महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है।"

Congress MP Randeep Surjewala makes a vile sexist comment, that is demeaning and derogatory, not just for Hema Malini, who is an accomplished individual, but women in general. He asks, “MLA/MP क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज़ उठा सकें, हमारी बात मनवायें, इसीलिए बनाते होंगे।… pic.twitter.com/JO0UIXSOt1