Lok Sabha Elections 2024: "राहुल गांधी को 'मोदी फोबिया' है, मोदी का नाम भी उन्हें परेशान करता है", केशव प्रसाद मौर्य ने नरेंद्र मोदी के 'परमात्मा' वाले बयान पर राहुल गांधी के किये हमले को लेकर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 29, 2024 09:41 AM

Next

प्रधानमंत्री के 'परमात्मा' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किये गये हमले पर पलटवार करते हुए योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें "मोदी फोबिया" हो गया है।