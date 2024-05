Lok Sabha Elections 2024: "राहुल बाबा मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि मोदीजी एक गरीब चाय बेचने वाले के घर पैदा हुए हैं", अमित शाह का कांग्रेस नेता पर सीधा हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 09:39 AM

अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जब देश का तापमान बढ़ता है तो कांग्रेस नेता छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पिछले 23 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है।