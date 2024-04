Lok Sabha Elections 2024: "अभी तो सिर्फ ट्रेलर है..." अमरोहा में PM मोदी ने भरी हुंकार, कहा- "यूपी में दो शहजादों की जोड़ी की शूटिंग चल रही"

Lok Sabha Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के अमरोहा में जनसभा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के बीच, पीएम मोदी अमरोहा में पहुंचे हुए हैं। पीएम ने रैली में जनता को अपने कार्यकाल के कामों को गिनवाया। उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ यहां के लोगों को भी मिल रहा है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है? अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, हमें उत्तर प्रदेश और देश को बहुत आगे ले जाना है।''

अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन पर रैली करने पहुंचे पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा। पीएम ने कहा, "यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसे पहले ही ठुकरा दिया गया है।"

#WATCH | While addressing a public rally in Amroha, Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says "The people here are also getting the benefit of the PM Vishwakarma Yojana and Mudra Yojana of the BJP government. What has happened in the last 10 years of the Modi government is… pic.twitter.com/fIG7E1kkdr — ANI (@ANI) April 19, 2024

उन्होंने कहा कि हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है।

प्रधानमंत्री ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी का जिक्र करते हुए कहा, "क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है।" उन्होंने खेलों में युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में स्टेडियम बनवाए जाने की जानकारी दी।

अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है।



क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है।



खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही… pic.twitter.com/aqwzyuC5Og — BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) April 19, 2024

गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए बीजेपी दिग्गज नेता ने कहा कि अमरोहा में गन्ना किसान पहले भुगतान के लिए परेशान रहते थे। पहले की सरकारों में उन्हें खरीद का सही दाम नहीं मिला लेकिन बीजेपी की 10 सालों की सरकार में किसानों को गन्ने की रिकॉर्ड खरीद के साथ ही रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी, तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपये का भुगतान होता था। जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1.5 हजार करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है।

#WATCH | While addressing a public rally in Amroha, UP, PM Modi says "Once again the shooting of a film starring two princes is going on in UP which has already been rejected. Every time these people set out to ask for votes from the people of UP carrying the basket of nepotism,… pic.twitter.com/IpI0QCSihu — ANI (@ANI) April 19, 2024

पाकिस्तान बदहाल तो दूसरी तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में, हमें सुरक्षा का एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया गया है। हम देश में जो परिवर्तन देख रहे हैं वह अद्भुत और अभूतपूर्व है। पूरे देश से केवल एक ही आवाज सुनी जा सकती है और वह है 'फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार...''

#WATCH | Amroha, Uttar Pradesh: Addressing a public meeting, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "Under the leadership of PM Modi, we have been provided with a safe environment of security. The transformation we are witnessing in the nation is wonderful and… pic.twitter.com/UkHSRQLzSZ — ANI (@ANI) April 19, 2024

