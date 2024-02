Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में युवा वोटर होंगे अहम, आयोग ने कहा- 18-29 आयु वर्ग के दो करोड़ से अधिक यूथ, 97 करोड़ लोग इस बार डालेंगे वोट

Highlights लगभग 97 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं। निर्वाचन आयोग​​​​​​​ ने सभी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहा है।

Lok Sabha Elections 2024: अब बस कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में लगभग 97 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं। 18-29 आयु वर्ग के दो करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है।

पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा मतदाता 96.88 करोड़ भारत में आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। लिंग अनुपात 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है।

The largest electorate in the world – 96.88 crores are now registered to vote #GeneralElection2024 After months long

intensive Special Summary Revision 2024 (SSR 2024) exercise the Election Commission has

published the electoral rolls in all States/UTshttps://t.co/tF7OZwAPGE