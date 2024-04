Lok Sabha Elections 2024: शरद पवार ने एनसीपी के नए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, सतारा से शशिकांत शिंदे को मिला मौका; जानें सुप्रिया सुले के नाम कौन सी सीट?

Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र में शरद पवार ने एनसीपी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। एनसीपी ने नौ उम्मीदवारों की लिस्ट साझा की है जिसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्होंने बारामती से मैदान में उतारा है। वहीं, शशिकांत शिंदे को सतारा सीट पर खड़ा किया गया है। एनसीपी (सपा) के मौजूदा सांसद श्रीनिवास पाटिल द्वारा सतारा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद शशिकांत शिंदे की उम्मीदवारी दी गई थी।

गौरतलब है कि श्रीराम पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बारामती लोकसभा सीट की लड़ाई चुनावी होने के सात पारिवारिक है क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रिया सुले मैदान में हैं। वहीं, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी वहीं से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यह ननद भाभी के बीच का मुकाबला है।

Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar party has announced the third list of candidates for the Lok Sabha Elections 2024.#Maharashtrapic.twitter.com/AUSZWrgA0Q