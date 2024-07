आम आदमी पार्टी का पता बदला, अब इस जगह होगी पार्टी की बैठकें, यहां जानें क्यों हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी का अब दफ्तर बदल दिया गया है, अब कार्यकर्ताओं रवि शंकर शुक्ला लेन पर स्थित बंगला नंबर 1 पर पहुंचेंगे। हालांकि, पहले आईटीओ मेट्रो के पास दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर था, जहां भाजपा का केंद्रीय कार्यालय भी है। सामने आने वाली खबरों के मुताबिक 'आप' का पता करीब 8 साल बाद बदला है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप को नया कार्यलय अलॉट किया है।

एक हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को समय देते हुए कहा था कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी को दफ्तर अलॉट करें। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप 25 जुलाई तक इस मामले में फैसला लिया जाए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा पार्टी दफ्तर को खाली करने का निर्देश देते हुए अगस्त तक का वक्त दिया है।

Delhi: The Aam Aadmi Party headquarters will now be located at Bungalow No. 1, Ravi Shankar Shukla Lane, New Delhi. pic.twitter.com/Schij8PSXb