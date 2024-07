Telangana Budget 2024 LIVE updates: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3003 करोड़ रुपये, रमजान समारोह पर खर्च होंगे 33 करोड़, जानें 10 बड़ी बातें

Highlights Telangana Budget 2024 LIVE updates: हज के लिए 4.43 करोड़ रुपये दिए गए। Telangana Budget 2024 LIVE updates: अशुरखानों के रखरखाव के लिए 50 लाख रुपये दिए गए। Telangana Budget 2024 LIVE updates: तब्लीगी जमात की बैठक के लिए 2.4 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

Telangana Budget 2024 LIVE updates: तेलंगानाकांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने बजट पेश किया। तेलंगाना के गठन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट है। बजट अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि को कवर करेगा। भट्टी ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3003 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। इस साल रमजान समारोह के लिए 33 करोड़ रुपये खर्च किए और अशुरखानों के रखरखाव के लिए 50 लाख रुपये दिए गए।

"Telangana’s Gross State Domestic Product (GSDP) in 2023-24 is Rs.14,63,963 crores. This is 11.9 % higher than the previous year. At the national level, this growth rate is at 9.1%," says Telangana Deputy CM & Finance Minister Bhatti Vikramarka Mallu while presenting State Budget… pic.twitter.com/ZyCfCeIW8w

कृषिः 72,659 करोड़ रुपये

एससी कल्याणः 33,124 करोड़ रुपये

एसटी कल्याणः 17,056 करोड़

बीसी कल्याणः 9,200 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकासः 29,816 करोड़ रुपये

सिंचाईः 22,301 करोड़ रुपये

ट्रांसको और डिस्कॉमः 16,410 करोड़ रुपये

चिकित्सा और स्वास्थ्यः 11,468 करोड़ रुपये

सड़क और भवन विभागः 5,790 करोड़ रुपये

गृह विभागः 9,564 करोड़ रुपये

उद्योगः 2,762 करोड़ रुपये

आईटीः 774 करोड़ रुपये

महिला और बाल कल्याणः 2,736 करोड़ रुपये

वन और पर्यावरणः 1,064 करोड़ रुपये।

सरकार ने हमने विकाराबाद जिले में तब्लीगी जमात की बैठक के लिए 2.4 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने हज के लिए 4.43 करोड़ रुपये दिए गए। एससी कल्याण के लिए एससीएसडीएफ को 33124 करोड़ रुपये और एसटी कल्याण के लिए एसटीएसडीएफ को 12056 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

