Gujarat Rain Live: तापी जिले में दोसवाड़ा बांध ओवरफ्लो, सूरत में बाढ़, 1000 गांव संपर्क से कटे, 8 की मौत, 826 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया

Gujarat Rain Live: देश के कई राज्य में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुजरात को लेकर अलर्ट जारी किया है। तापी जिले में भारी बारिश के कारण जिले का दोसवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। सोनगढ़ तालुक में दोसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने के कारण लगभग 15 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने कहा, ‘‘पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण आठ लोगों की मौत हो गई है। हमने इस अवधि के दौरान 826 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमने प्रभावित जिलों में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 20 टीम और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 11 टीम तैनात की हैं।’’

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बारिश की संभावनाःमौसम विभाग ने आज सुबह किए गए पूर्वानुमान के अनुसार, कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटाउदेपुर, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड में बारिश हो सकती है।

जूनागढ़ के 21 गांव संपर्क से कटेः जूनागढ़ जिले में भारी बारिश के कारण 7 राज्य राजमार्ग और 59 पंचायत सड़कें बंद हैं, 21 गांव फिलहाल कनेक्टिविटी से वंचित हैं। जिसमें मांगरोल के 14 गांव, केशोद के 4 गांव और मनावदर के 3 गांव शामिल हैं। पानी कम होने के बाद सड़कें फिर से शुरू हो जाएंगी।

233 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचायाः नवसारी जिले में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों और नदी के आसपास के स्थानों में घरों में पानी भर गया। इसके चलते नवसारी जिले के कुल 233 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा।

गुजरात में भारी बारिशः नदियों में जलस्तर बढ़ गया और बांधों से पानी बाहर आने लगा। कई हिस्से जलमग्न हो गए और कई गांवों का संपर्क टूट गया। वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद जैसे गुजरात के जिलों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया जिसके कारण अधिकारियों को कुछ जगहों पर स्कूल एवं कॉलेज में अवकाश घोषित करना पड़ा।

Rain or shine, with an alert Gujarat Police, all is fine. An infant and the mother were safely rescued by Junagadh Police during torrential rain. The brave and sincere policemen have been appropriately rewarded. https://t.co/CaTP6gTD3F