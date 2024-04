Lok Sabha elections 2024: महाराष्ट्र में MVA में हुआ सीट का बंटवारा; उद्धव गुट को 21, कांग्रेस को 17 और शरद खेमा 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

Lok Sabha elections 2024: महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महा विकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। राज्य में 48 सीटों पर बंटवारे की घोषणा मंगलवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत अन्य नेताओं ने मिलकर की। सीट बंटवारे के मुताबिक, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से शिवसेना (यूबीटी) 21 सीटों, कांग्रेस 17 और एनसीपी (एसपी) 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जहां शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, राकांपा (सपा) के शरद पवार ने कहा कि किसी भी सीट पर कोई और मतभेद नहीं है। शरद पवार ने कहा, ''हमने आपसी सहमति के बाद सीट बंटवारे की घोषणा की।"

उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी से कुछ उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने मानदंडों के आधार पर और सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया है।

कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पार्टी का ध्यान तानाशाही शासन को हटाने पर है। हमने मामला सुलझा लिया है और इसलिए हमने बड़ा दिल दिखाया है और विवादित सीटों पर दावा छोड़ दिया है।''

Shiv Sena Uddhav faction will contest elections on 21 seats in Maharashtra, NCP SCP will contest elections on 10 seats and Congress on 17 seats.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/toM2Ijnz4A