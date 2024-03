Lok Sabha Elections 2024: "भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का गठबंधन है 'इंडिया', वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं", केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा

Highlights केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किया बेहद तीखा हमला भाजपा नेता नित्यानंद राय ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया है उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भाई-भतीजावाद के साथ तुष्टिकरण की नीति में विश्वास करता है

पटना:लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पक्ष-विपक्ष के बीच सत्ता की लड़ाई धीरे-धीरे घमासान रूप लेती जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत सत्ताधारी एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बेहद तीखा हमला करते हुए उसे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया है।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "विपक्ष गठबंधन 'इंडिया' भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों और गरीबों का हक हड़पने वालों का गठबंधन है और यह भाई-भतीजावाद के साथ तुष्टिकरण की नीति में विश्वास करता है।"

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Nityanand Rai says, "INDI alliance is an alliance of corrupt people, scammers and those who usurp the rights of the poor. It believes in nepotism and appeasement policy. There is so much struggle for power, which has no policy. They do not… pic.twitter.com/4xB3EvG20s