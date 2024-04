Lok Sabha Elections 2024: हेमा मालिनी नामंकन के लिए पहुंची मथुरा, ये डिमांड न पूरी होने पर भड़क गईं एक्ट्रेस, जानें

Highlights हेमा मालिनी इस बात के लिए भड़क गईं उसके बाद वो किसी तरह से मानी और चुनावी रैली में सम्मलित होने के लिए मान गईं हेमा मालिनी ने इसके साथ ही कहा कि अगर रोड शो होगा, तो वो नहीं जाएंगी

Lok Sabha Elections 2024: हेमा मालिनी आज मथुरा से प्रत्याशी के तौर पर नामंकन कराने पहुंची थी, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बड़ी कार की सुविधा न मिलने पर नाराज हो गईं। इसके अलावा वहां खड़े लोगों ने रोड शो का आग्रह किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर रोड शो करना है तो वो वापस जा रही हैं। इसलिए किसी तरह बड़ी गाड़ी का इंतजाम करवाया गया और फिर वो मानते हुए कार से सवार होकर आगे बढ़ीं।

एक्ट्रेस को इस दौरान कहते हुए वीडियो में सुना गया कि अगर चुनावी रोड शो किया, तो वो वापस लौट जाएंगी। इसलिए सिर्फ उन्होंने आम सभा में शामिल होने का सिर्फ आवेदन स्वीकार किया।

हेमा मालिनी के नामंकन के बाद चुनावी रैली हुई और वहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "अजीब बात है कि हेमा मालिनी को तीसरी बार (भाजपा) उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से कोई भी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई है। कांग्रेस नेता अपना आपा खो बैठे हैं क्योंकि उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वे उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।" भारत की शक्ति है 'मातृशक्ति'।''

