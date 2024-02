Lok Sabha Elections 2024: चुनाव से पहले राज्य को निर्देश, अधिकारी तबादलों का रखे ध्यान, नियुक्ति संसदीय क्षेत्र में किसी जिले में नहीं हो...

Highlights संसदीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा बेजा फायदा उठाया जा रहा था। अधिकारी चुनावों में समान अवसर में बाधा न पैदा कर सकें।

Lok Sabha Elections 2024: निर्वाचन आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों का किसी जिले से तबादला चुनाव के पहले उसकी नीति के तहत किया जाता है उनकी नियुक्ति उसी संसदीय क्षेत्र में किसी जिले में नहीं हो। चुनाव से पहले अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अपनी नीति में बदलाव करके निर्वाचन आयोग ने उन खामियों को दूर करने की कोशिश की है जिनका राज्य सरकारों द्वारा बेजा फायदा उठाया जा रहा था। यह कदम चुनाव प्राधिकरण द्वारा उन मामलों पर ‘गंभीरता से ध्यान’ देने के बाद उठाया गया है जिनमें राज्य सरकारों की ओर से अधिकारियों को उसी संसदीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया गया था।

#WATCH | Chennai: At the press conference, Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar says, "We will have some booths managed by PwD employees, some by women and some by youth. This is to empower them... It is a demonstration of their capabilities and empowerment. All the… pic.twitter.com/zMr93LCvpr