Lok Sabha Elections 2024: चुनाव से पहले बसपा को लगा एक और झटका, मौजूदा MP संगीता आजाद बसपा छोड़ आईं BJP के साथ

Highlights बसपा से मौजूदा सांसद संगीता आजाद ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की लालगंज से सांसद संगीता लालगंज से सांसद हैं इस दौरान संगीता आजाद के साथ उनके पति और निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा भी रहीं

Lok Sabha Elections 2024: बहुजन समाज पार्टी (BSP) से मौजूदा सांसद संगीता आजाद ने भाजपा की केंद्रीय कार्यालय ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनका पार्टी में स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।

सांसद संगीता के पति और बसपा से पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन और सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि भी भाजपा में शामिल हुईं। संगीता 17 वीं लोकसभा के लिए लालगंज से सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब रही थीं। सीमा पेशे से वकील हैं और पूर्व में निर्भया केस में न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एडवोकेट के तौर पर अहम रोल अदा किया था।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस दौरान सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति और नीति को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा आज चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने को कदम उठाए हैं। पीएम मोदी विकसित भारत के संकल्प के सपने को पूरा करने और अबकी बार 400 पार के नारे को मजबूती देंगे।

BSP MP Ritesh Pandey joins BJP in the presence of Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak and other BJP leaders.



Ritesh Pandey tendered his resignation from BSP earlier today. He was a Lok Sabha MP from Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/zfXDNshwQE