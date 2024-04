Lok Sabha Elections 2024: "भाजपा को इस चुनाव में 150 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी", राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में की भविष्यवाणी

Highlights राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भगवा पार्टी पर किया बेहद तगड़ा हमला राहुल ने कहा कि देश में जैसी परिस्थितियां हैं, भाजपा को 150 से अधिक सीट नहीं मिलेगी राहुल गांधा ने यह बात अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कही

लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया अपने पूरे जूझारू तेवर में भाजपा नीत एनडीए सरकार को गद्दी से उतारने के लिए बेहद मजबूती से प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा को पटखनी देने के लिए काफी आक्रमाक शैली में चुनावी अभियान चला रहे हैं।

इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भगवा पार्टी पर बेहद तगड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, उससे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केवल 150 सीटों पर सिमट जाएगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 19 अप्रैल से शिरू हो रहे चुनावी महाकुंभ में सत्तधारी भाजपा की हालत बेहद खराब है और जनता मोदी सरकार के 10 सालों के शासन से तंग आ चुकी है। उन्होंने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी समेत किसानों की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फेल रही है।

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: Congress leader Rahul Gandhi says, "A few days ago, the Prime Minister gave a very long interview to ANI. It was scripted, but it was a flop show. The Prime Minister tried to explain electoral bonds in it. The Prime Minister says that the system… pic.twitter.com/Wy1LGDSHwN