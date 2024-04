Lok Sabha Elections 2024: भाजपा ने रांची में ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली के दौरान झड़प को ‘जंगल राज’ करार दिया

Highlights भाजपा ने रांची में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की रैली के दौरान हुई झड़प को लेकर कटाक्ष करते हुए इसे ‘जंगल राज’ का प्रदर्शन करार दिया भगवा पार्टी ने कहा- विपक्षी दलों के कार्यकर्ता इसलिए भिड़े क्योंकि उनके पास देश के लिए कोई साझा दृष्टिकोण नहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा, कल्पना कीजिए अगर गलती से वे सत्ता में आ गए तो क्या होगा?

नई दिल्ली: भाजपा ने रविवार को रांची में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की रैली के दौरान हुई झड़प को लेकर कटाक्ष करते हुए इसे ‘जंगल राज’ का प्रदर्शन करार दिया और कहा कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता इसलिए भिड़े क्योंकि उनके पास देश के लिए कोई साझा दृष्टिकोण नहीं है। चतरा सीट से के.एन. त्रिपाठी की उम्मीदवारी को लेकर ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली के दौरान राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर झड़प होने के बाद भाजपा की यह प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने त्रिपाठी को चतरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में लोगों से लोकसभा चुनाव में मतदान करते समय उम्मीदवारों की अपनी पसंद चुनने में ‘‘बहुत सावधान’’ रहने को कहा।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह कैसा गठबंधन है? रांची में ‘इंडी’ गठबंधन की संयुक्त रैली में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक-दूसरे पर कुर्सियां, मेज, स्टूल और लाठियां फेंकी गईं। आज वे एक-दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, कल्पना कीजिए अगर गलती से वे सत्ता में आ गए तो क्या होगा?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह जंगल राज रैली स्थल पर देखने को मिल रहा है।’’

Ranchi INDI Rally में ही Jungle Raj !!



Breaking heads & tearing clothes before coming to power! Imagine what happens if they by mistake come into power



This happens when you have no Mission Vision but only

CONFUSION

AMBITION

DIVISION



Brashtachar Bachao Rally not Sanvidhan… pic.twitter.com/jngtxuHuat