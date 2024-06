Lok Sabha Elections 2024: चंडीगढ़ वोट डालने पहुंचे आयुष्मान खुराना, बोले- "मैं अपने अधिकार का प्रयोग करने आया हूं..."

Lok Sabha Elections 2024: लोकतंत्र के पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी दे रहा है। चाहे आम जनता हो या बड़ी हस्तियां सभी अपने मतदान का प्रयोग कर देश के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कर रहे हैं। आज लोकसबा चुनाव के मतदान का आखिरी और सातवां चरण है। ऐसे में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में मतदान जारी है। इस बीच, एक्टर आयुष्मान खुराना जो मुंबई स्थित है वह वोट डालने के लिए अपने होम टाउन चंडीगढ़ पहुंचे। शनिवार को अभिनेता ने पोलिंग बूथ जाकर वोट डाला और उंगली में लगी स्याही को दिखाया।

अब वोट डालने की उनकी वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर के फैन्स प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मालूम हो कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आगामी लोकसभा चुनावों में युवा मतदाताओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया है। ऐसे में आयुष्मान का वोट देने पहुंचना सराहनीय है।

अभिनेता आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ में एक मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद अपनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए कहा, ''मैं अपना वोट डालने और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने शहर वापस आया... मुंबई में इस बार बहुत कम मतदान हुआ लेकिन हमें अपना वोट डालना चाहिए।"

#WATCH | Actor Ayushmann Khurrana shows the indelible ink mark on his finger after voting at a polling booth in Chandigarh.



He says, "I came back to my city to cast my vote and exercise my right...Mumbai recorded a very low voter turnout this time but we should cast our… pic.twitter.com/7UTPNGCMl1