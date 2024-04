Lok Sabha Elections 2024: कश्मीर मुद्दे पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- "किसी की हिम्मत नहीं..."

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की रैलियां जारी है और उन रैलियों में बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब किसी के पास केंद्र शासित प्रदेश में पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं है।

अमित शाह ने कहा, "मुफ्ती और 'राहुल बाबा' जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने पर खून-खराबे की भविष्यवाणी करते थे। धारा 370 हटते ही यहां खून-खराबा हो जाएगा...राहुल बाबा, पांच साल हो गए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, खून-खराबे की तो बात ही छोड़ दीजिए 'वहां किसी की पत्थर फेंकने' की हिम्मत है।''

'No guts to throw a stone in Kashmir': Amit Shah mocks Rahul Gandhi in Udaipur roadshow



