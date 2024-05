Lok Sabha Elections 2024: "अमित शाह ने केजरीवाल की जमानत पर बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल खड़ा किया है", कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री की टिप्पणी पर किया हमला

Published: May 16, 2024 11:36 AM

कपिल सिब्बल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी बेहद 'आपत्तिजनक' है।