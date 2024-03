Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस और DMK के बीच सीटों को लेकर हुआ समझौता, जानिए किसके खाते में गई कितनी गई

Highlights डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ कांग्रेस और डीएमके में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को लेकर भी पेक्ट हो गया गौरतलब है कि कांग्रेस मात्र इतनी सीटों से लड़ेगी चुनाव

Lok Sabha Elections 2024: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद द्रमुक और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। इसके अलावा दोनों ने तमिलनाडु के साथ केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को लेकर भी सीटों को बंटवारा कर लिया। समझौते के अनुसार, सत्तारूढ़ डीएमके 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी (जिसमें केडीएमके की राइजिंग सन सिंबल वाली एक सीट भी शामिल है), कांग्रेस 10 सीटों (पुडुचेरी की एक सीट सहित), वीसीके 2, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, आईयूएमएल 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एमडीएमके 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी।

समझौता के दौरान खुद राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान एक-दूसरे को समझौते की कॉपी शेयर करते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागई सहित कांग्रेस और डीएमके के नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए एक बैठक भी की।

#WATCH | Chennai: Leaders of Congress and DMK including Tamil Nadu CM MK Stalin and state Congress President K. Selvaperunthagai held a meeting to discuss seat sharing for the upcoming Lok Sabha elections. pic.twitter.com/YQ4Cv7rLOT