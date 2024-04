Lok Sabha Elections 2024: एक्टर रजनीकांत ने चेन्नई में डाला वोट, तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी

Lok Sabha Elections 2024: देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में पहले चरण के मतदान में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। इस बीच, चेन्नई में एक्टर रजनीकांत ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। साउथ स्टार ने सुबह चेन्नई मतदाता केंद्र पहुंच कर वोट डाला जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान रजनीकांत ने वोट डालने के बाद मीडिया के सामने फोटो भी खिंचवाई।

शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे से तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। जिसके नतीजे 4 जून को निकलने वाले हैं। राज्य में 950 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला लगभग 6.23 करोड़ मतदाता करेंगे जो 68,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

#WATCH | Actor Rajnikanth casts his vote at a polling booth in Chennai, Tamil Nadu.



#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/6Ukwayi5sv