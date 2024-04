Lok Sabha Elections 2024 1st Phase Voting: आज 21 राज्यों की 10 लोकसभा सीटों पर टिकी सबकी नजर, जानें क्या है खासियत

Lok Sabha Elections 2024: देश में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई है। वोटरों का मतदान केंद्रों पर पहुंचना जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रतियोगियों में मंत्री, वरिष्ठ नेता और कई विजेता शामिल हैं जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मैदान में हैं। आदिवासी अधिकार और अनुच्छेद 370 सहित कुछ मुद्दे भी दांव पर हैं। पहले चरण के चुनाव में कई ऐसी सीटे हैं जिनमें बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। इन सीटों पर आज सभी की नजरें टिकी हुई है। आइए जानते हैं देश की ऐसी कौन सी सीटे हैं जिनपर सभी की नजरें टिकी हुई है।

1- चेन्नई सेंट्रल (तमिलनाडु)

तमिलनाडु के 39 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक, चेन्नई सेंट्रल, DMK का गढ़ रहा है, जिसकी रक्षा निवर्तमान दयानिधि मारन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विनोज पी. सेल्वम से चुनौती मिल रही है। भाजपा उम्मीदवार 2021 में हार्बर विधानसभा क्षेत्र में डीएमके के पीके शेखर बाबू से हार गए थे। इसी सीट से कई दिग्गज वोट देते हैं जिनमें से एक एक्टर रजनीकांत भी शामिल हैं।

2- नागपुर (महाराष्ट्र)

बीजेपी के नेता और मंत्री नीतिन गडकरी नागपुर से उम्मीदवार है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। महाराष्ट्र का नागपुर, राज्य के 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जिसके अंतर्गत भाजपा के वैचारिक संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने कांग्रेस के सात बार के सांसद विलास मुत्तेमवार को लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया था। 2019 में सीट छीनने की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की कोशिशें विफल रहीं, जब वर्तमान राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले उम्मीदवार थे। दो बार के विजेता श्री गडकरी तीसरी बार सीट बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस शहर के पूर्व मेयर और नागपुर पश्चिम के मौजूदा विधायक विकास ठाकरे पर भरोसा कर रही है।

3- नागौर ( राजस्थान)

राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक, नागौर, रेगिस्तानी राज्य में दूसरी करीबी नजर वाली प्रतियोगिता होने जा रही है, और उम्मीद है कि यह सवाल सुलझ जाएगा कि मतदाता वोट डालते समय पार्टी या उम्मीदवार को देखते हैं या नहीं। दोनों उम्मीदवारों ने पिछले वर्षों में पाला बदल लिया है। 2009 में कांग्रेस के लिए सीट जीतने वाली ज्योति मिर्धा अब बीजेपी के साथ हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने एनडीए के लिए 2019 की लड़ाई जीती, अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं।

4- बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान का बीकानेर, जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, 2004 से भाजपा का गढ़ बन गया है। कल, मौजूदा सांसद, भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां कांग्रेस इस बार जीत की उम्मीद कर रही है. भाजपा सांसद ने 2009 से लगातार चार बार सीट जीती है। अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री हैं।

5- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ही कांग्रेस का एकमात्र गढ़ है। यह सीट 44 साल तक कमल नाथ के परिवार का गढ़ रही है। इस बार, कमल नाथ के बेटे नकुल नाथ भाजपा के प्रतिद्वंद्वी विवेक बंटी साहू के खिलाफ अपने पिता की सीट का बचाव कर रहे हैं। छिंदवाड़ा पर कब्जा करने के लिए प्रतिबद्ध भाजपा ने अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को तैनात किया है। महाकोशल क्षेत्र की इस सीट से मुख्यमंत्री मोहन यादव छह बार साहू के लिए प्रचार कर चुके हैं।

6- डिब्रूगढ़ (असम)

असम के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक, डिब्रूगढ़, पूर्व केंद्रीय मंत्री और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, के बीच एक हाई-प्रोफाइल लड़ाई का गवाह बनेगा। श्री सोनोवाल एक बार असम गण परिषद के उम्मीदवार के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत चुके हैं। पिछले दो कार्यकालों से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आदिवासी समुदाय के सदस्य, जो मतदाताओं का एक हिस्सा है, रामेश्वर तेली द्वारा किया गया है। इस बार कोई भी उम्मीदवार इस समुदाय से नहीं है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में चाय जनजाति से आने वाले उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के मनोज धनोवर हैं, जिनके एजेपी उम्मीदवार के वोटों में सेंध लगने की संभावना है।

7- जोरहाट (असम)

असम की 14 लोकसभा सीटों में से जोरहाट पर सबसे अधिक उत्सुकता से नजर रहने की उम्मीद है क्योंकि तीन बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई इस पूर्ववर्ती कांग्रेस के गढ़ को भाजपा से वापस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है. जोरहाट वही जगह है जहां से 1970 के दशक में तरूण गोगोई दो बार जीते थे। 1991 से 2014 तक, यह सीट कांग्रेस के बिजॉय कृष्ण हांडिक की थी, जो छह बार विधायक रहे, 2014 में भाजपा ने इसे छीन लिया। गौरव गोगोई के प्रतिद्वंद्वी मौजूदा सांसद टोपोन कुमार गोगोई हैं, जिनके प्रचार में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं एक निजी हित. लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता और कलियाबोर से दो बार सांसद रहे गौरव गोगोई को परिसीमन के बाद जोरहाट में स्थानांतरित होना पड़ा।

8- जमुई (बिहार)

बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक जमुई में राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास के बीच सीधी लड़ाई होने की उम्मीद है, जो एनडीए के अरुण भारती के खिलाफ हैं। श्री भारती लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई हैं, जिन्होंने पिछली बार यह सीट जीती थी। दोनों पहली बार उम्मीदवार हैं और लड़ाई कठिन होने की उम्मीद है, सुश्री रविदास स्थानीय राजद नेता मुकेश यादव की पत्नी हैं।

9- तुरा (मेघालय)

मेघालय का तुरा सत्तारूढ़ नाटियो के बीच एक शानदार त्रिकोणीय मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, एक भाजपा सहयोगी, और कांग्रेस। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ने भी एक उम्मीदवार खड़ा किया है - एक ऐसा कदम जिससे कांग्रेस के वोटों में सेंध लगने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ एनपीपी की उम्मीदवार मौजूदा विधायक अगाथा संगमा हैं। पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से दो सीटें मेघालय में हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा - पूर्वोत्तर में भाजपा के प्रमुख - ने भविष्यवाणी की है कि एनडीए 25 में से कम से कम 22 सीटें जीतेगा।

10- उधमपुर (जम्मू- कश्मीर)

जम्मू-कश्मीर में उधमपुर से धारा 370 के निरस्त होने के बाद विकास के भाजपा के दावों के लिए एसिड टेस्ट होने की उम्मीद है, जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया था। जहां कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 प्रमुख मुद्दा है, वहीं जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में राजपूतों का वर्चस्व है। कश्मीर की तरह, धारा 370 यहां एक मुद्दा है लेकिन बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे हिंदू-बहुल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। लड़ाई कठिन होने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह दो बार के विजेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को चुनौती दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी (डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री जीएम सरूरी को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 साच चरणों में हो रहा है जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे।

