PM Modi Uttar Pradesh: '2 लड़कों की फ्लॉप हुई फिल्म इन लोगों ने फिर रिलीज की', इंडी गठबंधन पर मोदी ने साधा निशाना

PM Modi Saharanpur: पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पर उन पर जोरदार हमला किया है। पीएम ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि काठ की इस हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Narendra Modi says, "... INDI alliance is for Commission. Whereas NDA, Modi government is for the mission..."#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/bssdIdrExS — ANI (@ANI) April 6, 2024

कांग्रेस खत्म हो चुकी है

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास न देश हित में नीतियां हैं और न ही राष्ट्रनिर्माण का विजन। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस, आज के भारत की आशाओं-आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Narendra Modi says, "Today is the foundation day of BJP. In just a few decades, record numbers of our countrymen have joined the BJP. BJP has won the trust of the people, BJP has won the hearts of the people. The biggest… pic.twitter.com/OZQZQzB8qt — ANI (@ANI) April 6, 2024

कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है, जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती है।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Modi says, "This is the first election I am witnessing where the opposition is contesting not to win but to contain the BJP below 370 seats and NDA 400. Samajwadi Party is in such a condition that they have to change the… pic.twitter.com/cVHjo7u9jC — ANI (@ANI) April 6, 2024

अपने रिकॉर्ड तोड़ने होंगे

सहारानपुर की धरती पर पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने आपके लिए 10 साल लगातार काम किया। इस बार गर्मी थोड़ी ज्यादा है। इसलिए सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना है। आपको अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। पिछली बार जितने वोट दिए। इस बार उससे अधिक बीजेपी के पक्ष में वोट पड़वाने हैं।

