Loksabha Election 2024: 'बहुत देरी हो गई है जल्दी होना चाहिए' शीट शेयरिंग पर बोले केजरीवाल

Highlights दिल्ली में शीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा एक से दो दिन देखते हैं दिल्ली में सात लोकसभा सीट पर आप-कांग्रेस के बीच है शीट शेयरिंग की गुत्थी उलझी

Lok sabha Election 2024: दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर कांग्रेस। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। शीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस-आप में सहमति नहीं बन पाई है। बुधवार को इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखते हैं अगले 1-2 दिन में क्या होता है। उन्होंने कहा कि बहुत देरी हो गई है, जल्दी होना चाहिए।

#WATCH | Delhi: When asked about the seat sharing arrangement in Delhi with Congress, CM and AAP convener Arvind Kejriwal says, " Let's see what happens in the next 2-3 days...it has been delayed a lot, it should have happened earlier" pic.twitter.com/loCpVOn1hY — ANI (@ANI) February 21, 2024

मालूम हो कि इंडिया गठबंधन के साथ सपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपसी समन्वय से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो (सपा और अन्य दलों से) भी उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे।

#WATCH | Congress Uttar Pradesh in-charge Avinash Pande says, "I am delighted to tell you that it has been decided that in Uttar Pradesh the INC will contest on 17 seats and the remaining 63 seats will have candidates of INDIA Alliance - from SP and other parties." pic.twitter.com/mRBa3ErTqQ — ANI (@ANI) February 21, 2024

यहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस दिल्ली में चार सीट की मांग कर रही है। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है।

#WATCH | On INDIA alliance seat sharing in Delhi, Delhi Congress President Arvinder Singh Lovely says, "I am not directly involved in whether we are having an alliance or not. A committee headed by Mukul Wasnik is involved so I will not be commenting on that." pic.twitter.com/Tt8KwymdeF — ANI (@ANI) February 21, 2024

पार्टी सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ एक सीट देने पर विचार कर रही है। आप का दावा है कि दिल्ली में उनकी सरकार है और एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली में आप का ग्राफ कांग्रेस की तुलना में अधिक है। इसलिए दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर 6 पर आम आदमी पार्टी और एक सीट कांग्रेस को देने पर विचार हो रहा है।

#WATCH | Delhi: On seat sharing, AAP MP Sandeep Pathak says, "...On merit basis, Congress party does not deserve even a single seat in Delhi but keeping in mind the 'dharma of alliance' we are offering them one seat in Delhi. We propose Congress party to fight on 1 seat and AAP… pic.twitter.com/2s48yCssBr — ANI (@ANI) February 13, 2024

अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल शीट शेयरिंग को लेकर 1 से दो दिन का समय कह रहे हैं। इस एक से दो दिनों में क्या कांग्रेस और आप में शीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझता है क्या उलझता है। आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगी। या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह केजरीवाल भी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का एलान करेंगे।

