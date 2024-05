Manoj Tiwari Vs Kanhaiya Kumar: 'हर घर से अफजल निकलेगा कितने अफजल मारोगे', कन्हैया पर मनोज तिवारी का अटैक

Highlights दिल्ली की सात लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान बीजेपी को विश्वास तीसरी बार करेंगे क्लीन स्विप मनोज तिवारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं चुनाव

Manoj Tiwari Vs Kanhaiya Kumar: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। मनोज तिवारी इस सीट से साल 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। अब तीसरी बार तिवारी जीता का दावा कर रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है।

#WATCH | Delhi: MP & BJP candidate from North-East Delhi, Manoj Tiwari says, "...I think Kanhaiya Kumar is not a challenge for me. By declaring him their candidate, Congress has written its last chapter... I think that both Rahul Gandhi and Manoj Jha should always take an… pic.twitter.com/gAS610DWOi