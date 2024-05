Lok Sabha Election 6Th Phase: छठे चरण में '56 इंच' की एंट्री, सपा-कांग्रेस पर बरसे मोदी

Highlights मोदी ने कहा, भारत में कांग्रेस की कमजोर नहीं, मोदी की मजबूत सरकार है मोदी ने कहा, वो कहते हैं पाकिस्तान से डरो मोदी ने कहा, पाकिस्तान तो पहले से ही पस्त है

Lok Sabha Election 6Th Phase: लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव संपन्न होने में महज दो चरण बाकी है। सात चरणों में आयोजित होने वाला यह लोकतंत्र का महापर्व अब छठे चरण के मतदान के लिए तैयार है। 25 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 58 सीटों पर मतदान होगा। इधर, छठे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का जिक्र किया है।

Basti, Uttar Pradesh: "Pakistan has been defeated but its sympathizers SP and Congress are trying to scare India. They are trying to scare us. Don't they know what 56 inches is?" says PM Modi pic.twitter.com/SPVm14iVqs