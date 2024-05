Lok Sabha Election 6th Phase: इलाज का नहीं हुआ असर, हार्ट अटैक ने छीनी विधायक की जान

Highlights बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई राकेश के छोटे भाई की 2021 में कोविड के दौरान मौत हुई थी राकेश ने 2019 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता

Lok Sabha Election 6th Phase:हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर शनिवार को छठे चरण के तहत मतदान हुआ। इधर, गुरुग्राम से एक बुरी खबर सामने आई। यहां बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। राकेश की मौत पर पीएम मोदी ने भी खेद जताया।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के विधायक राकेश दौलताबाद के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई थी। उनका जाना प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है।

ईश्वर शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों को संबल प्रदान करे। बताते चले कि निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद (45) ने साल 2019 में बादशाहपुर से बीजेपी प्रत्याशी को हराकर विधायक बने थे।

हरियाणा में फिलहाल वह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसके अलावा वह हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। बताया जा रहा है कि उनके छोटे भाई की 2021 में कोविड के दौरान मौत हुई थी।

खबरों के अनुसार, राकेश को शनिवार की सुबह बेचैनी महसूस होने लगी। परिवार के लोगों ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका। अस्पताल में ही उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली।

राकेश दौलताबाद के भाई सोमबीर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन दुख की बात है कि उन पर इलाज का कोई असर नहीं हुआ। दौलताबाद परिवर्तन संघ के संस्थापक थे, एक संगठन जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा देना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और कई सामुदायिक पहल करना है।

2009 और 2014 में दो बार चुनाव लड़ने में असफल रहने के बाद उन्होंने 2019 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता।

