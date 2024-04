Lok Sabha Election 2024: कंगना के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की घोषणा

Lok Sabha Elections 2024: पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने घोषणा कर दी है कि कंगना के खिलाफ उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। आज कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय यानी दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और छह विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उप चुनावों को लेकर नेताओं के बीच मंथन हुआ।

प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 से 3 नामों की शॉर्टलिस्ट कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अब आगे हाईकमांड पर निर्भर करता है वो किसी टिकट देते हैं या अपनी सहमति जताते हैं।

#WATCH | Himachal Pradesh Congress chief Pratibha Singh says, "Discussions were held on the 2-3 names that we shortlisted. It depends on the high command, on Mallikarjun Kharge that what names they approve."



