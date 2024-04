BJP Manifesto 2024: 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा, पीएम मोदी ने बताई बीजेपी का 'संकल्प पत्र' की मुख्य बातें

Lok Sabha Election 2024:भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र को पेश किया जिसका नाम संकल्प पत्र रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र की अहम बातों को सामने रखा है। जिसके तहत देश के किसी भी वर्ग के 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

इसके अलावा, भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

पीएम मे कहा, "बीजेपी का संकल्प पत्र चार स्तंभों पर टिका है जो कि विकसित भारत के लिए है जिसमें युवाशक्ति, नारीशक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करना है। संकल्प पत्र में पीएम ने स्वास्थ्य के साथ गरीब और किसान के लिए भी अहम घोषणा की।

#WATCH | On the release of BJP's election manifesto - 'Sankalp Patra' for Lok Sabha polls, PM Narendra Modi says, "BJP has decided to bring transgender community also under the ambit of Ayushman Bharat scheme." pic.twitter.com/jJlmHFgOnt