Lok Sabha Election 2024: अजय कुमार मिश्रा 89641 मतों से हारे, कांग्रेस ने सीतापुर में मारी बाजी

Highlights अजय कुमार मिश्रा 89641 मतों से हार गए उन्हें कांग्रेस के राकेश राठौर ने हराया हालांकि, अभी भी यूपी की कई लोकसभा सीटों पर परिणाम आने बाकी हैं

Lok Sabha Results Election 2024: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ 'टेनी' 89641 मतों से हार गए हैं। यहां से कांग्रेस के राकेश राठौर को 531138 मत मिले और वो बुरी तरह से हार गए हैं। हालांकि, वो चर्चा में तब आए, जब उनके बेटे आशीष मिश्रा ने 2021 के कृषि विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों को कुचलकर मार डाला था, वे लखीमपुर खीरी लोकसभा से हारते दिख रहे हैं।

Union Minister Ajay Mishra Teni, whose son (Ashish Mishra) crushed innocent farmers to death in Lakhimpur Kheri during the 2021 farm protests, looks set to lose from Lakhimpur Kheri Lok Sabha.



