Lok Sabha Election 2024: "भाजपा को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' से पहले 'वन इलेक्शन-वन फेज' का प्रयास करना चाहिए", कमल हासन ने आमचुनाव के सात फेज को लेकर किया तीखा हमला

चेन्नई: दक्षिण भारत में मक्कल निधि मय्यम पार्टी के जरिये तमिलनाडु की राजनीति में दखल देने वाले अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने आगामी आम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा सात चरणों में कराये जाने संबंधी तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर बेहद तीखा व्यंग्य किया है।

कमल हासन ने कहा कि भाजपा का इरादा बन नेशन-वन इलेक्शन कराने का है लेकिन उससे पहले चूंकि पार्टी सत्ता में है। इसलिए उसे 'वन नेशन-वन इलेक्शन' से पहले कम से कम एक आम चुनाव 'वन इलेक्शन-वन फेज' में कराना चाहिए।

मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में कहा, "इससे पहले कि हम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का प्रयास करें, क्या हम कम से कम 'एक चुनाव, एक चरण' का प्रयास कर सकते हैं?"

Before we try to attempt "One Nation, One Election” can we at least try "One Election - One Phase"?#DemocracyMatters#LokSabhaElection2024#OneNationOneElection