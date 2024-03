Lok Sabha Election 2024: 'राजनीति की पिच पर बल्लेबाजी करेंगे यह धुरंधर', बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की हुई घोषणा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Highlights बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम शामिल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक 6 मार्च को बीजेपी मुख्यालय में होगी

Lok Sabha Election 2024:लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले शनिवार को बीजेपी ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालाय में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पिछले 1 दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भूत मिसाल देश में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर प्रस्तुत की है।

बीजेपी की इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री भी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।

on 29th February in the presence of PM Shri Narendra Modi and BJP National President Shri JP Nadda.



PM Modi will fight from Varanasi. The list also includes details regarding 34 Central Ministers and MoSs. It also includes the name of Lok Sabha Speaker Shri Om Birla and 2… pic.twitter.com/zBE5lYGusX