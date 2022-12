उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति, देरी से चल रहीं ट्रेने, देखें लिस्ट

Highlights आईएमडी के अनुसार, आज राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है हरियाणा और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण सोमवार को दिल्ली जाने वाली लगभग 10 ट्रेनें देरी से चल रही हैं

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण सोमवार को दिल्ली जाने वाली लगभग 10 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जी बिजनेस ने सीपीआरओ उत्तर रेलवे के हवाले से बताया कि दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 02569 2:15 घंटे लेट है। बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस 15127 दो घंटे की देरी से चल रही है।

इसके अलावा बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 2 घंटे लेट; अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस 2 घंटे; राजगीर-नई दिल्ली एक्सप्रेस 2 घंटे; प्रतापगढ़-दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही है। साथ ही, लखनऊ-नई दिल्ली स्पेशल 2 घंटे लेट; लखनऊ-नई दिल्ली माई 1:45 तक; मुजफ्फरपुर-नई दिल्ली 2:30 घंटे तक; जबलपुर-निजामुद्दीन 3 घंटे देरी से चल रही है।

Today, cold wave to severe cold wave conditions prevailed at isolated pockets over Rajasthan and cold wave conditions prevailed at isolated pockets over Haryana & Delhi: IMD