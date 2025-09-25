Leh Violence: लेह में भड़की हिंसा के बाद अब कैसे हैं हालात? सरकार ने दिया अपडेट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 10:27 IST2025-09-25T10:25:39+5:302025-09-25T10:27:41+5:30

Leh Violence: कल की हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को संवेदनशील स्थानों पर जाने से रोकने के लिए सड़कों पर कंसर्टिना तार लगाए गए हैं।

Leh Violence: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में स्थिति अब नियंत्रण में है और शाम चार बजे के बाद से कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में लोगों से अपील की कि मीडिया और सोशल मीडिया पर पुराने और भड़काऊ वीडियो साझा करने से बचें। बयान में कहा गया, "दिन के शुरुआती घंटों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं लेकिन शाम चार बजे तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में लाई जा चुकी है।"

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। बुधवार को लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा, आगजनी और सड़कों पर झड़पों में बदल गया था।

इस दौरान चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 80 लोग घायल हुए, जिनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए शहरभर में भारी संख्या में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। 

