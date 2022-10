गाजियाबाद में घर में लगे LED टीवी में विस्फोट, 16 साल के लड़के की मौत, दीवार का एक हिस्सा भी गिरा

Highlights गाजियाबाद में घर में एलईडी टीवी में हुए धमाके के बाद 16 साल के किशोर की मौत। विस्फोट इतना जोरदार था कि कंक्रीट की स्लैब और दीवार का एक हिस्सा ढह गया।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर में एलईडी टीवी में हुए धमाके के बाद 16 साल के एक किशोर की मौत हो गई। साथ ही किशोर की मां, भाभी और एक दोस्त इस हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि कंक्रीट की स्लैब और दीवार का एक हिस्सा ढह गया जिससे पड़ोसियों में दहशत फैल गई।

पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले 16 साल के ओमेंद्र को चेहरे, छाती और गर्दन पर छोटे-छोटे टुकड़े लगने से गंभीर चोटें आईं। मृतक की पड़ोसी विनीता ने कहा कि उसने बहुत जोर का धमाका सुना। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि एक सिलेंडर फट गया है। हम सब बाहर भागे। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी के घर से धुआं निकल रहा है।'

सामने आई जानकारी के अनुसार एलईडी टीवी में विस्फोट के समय ओमेंद्र, उसकी मां, भाभी और उसका दोस्त करण कमरे में ही थे। गंभीर हालत में ओमेंद्र को अस्पताल ले जाया गया। वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी मां और करण का इलाज किया जा रहा है।

A 16-year-old teen died after an #LED TV exploded at his house in Uttar Pradesh's #Ghaziabad. His mother, sister-in-law and a friend were injured.#TV#Explosion#Blast#Accident#Viral#UttarPradesh#viraltwitter#ViralVideo#viralpost#Indiapic.twitter.com/PtQ0wr282x