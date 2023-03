Land-Job Scam: लालू यादव परिवार को जमानत, विधानसभा परिसर में लड्डू बांटने को लेकर बवाल, आपस में भिड़े भाजपा और राजद विधायक, देखें वीडियो

Highlights बीजेपी का आरोप है कि RJD विधायकों ने जबरदस्ती मिठाई खिलाने और परेशान करने की कोशिश की। शेखपुरा से राजद के विधायक विजय सम्राट भाजपा विधायकों के पास मिठाई बांटने पहुंचे थे। भाजपा विधायक अरुण सिन्हा से कहासुनी हो गई।

पटनाः रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में आज लालू-राबड़ी और मीसा भारती को दिल्ली की कोर्ट से निजी मुचलका पर जमानत दे दिये जाने के बाद राजद में ख़ुशी की लहर दौड़ गई। राजद के तरफ से बिहार में चल रहे विधानमंडल बजट सत्र के दौरान लड्डू बांटा जाना शुरू कर दिया गया।

इसी दौरान सदन की कार्यवाही का विरोध कर रही विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायकों को भी लड्डू दिया गया। जिसको लेकर विधानसभा के बाहर जमकर बवाल हुआ। दरअसल, विधायक के निलंबन को लेकर विधायक सदन के बाहर धरना दे रहे थे। इसी दौरान शेखपुरा से राजद के विधायक विजय सम्राट भाजपा विधायकों के पास मिठाई बांटने पहुंचे थे।

#WATCH | Bihar: RJD & BJP MLAs enter into a scuffle with each other over distribution of laddus at Assembly premises following the bail granted to Lalu Yadav, Rabri Devi & Misa Bharti in land-for-job case.



BJP alleges that RJD MLAs tried to forcefully feed them & disturbed them pic.twitter.com/Fw3PVCZh8N — ANI (@ANI) March 15, 2023

भाजपा विधायकों का आरोप है कि हमने मिठाई लेने से मना किया तो उन्होंने हमारे ऊपर डिब्बा फेंक दिया। इसी दौरान भाजपा विधायक अरुण सिन्हा से कहासुनी हो गई। इसके बाद भी इनलोगों को जबर्दस्ती लड्डू खिलाया गया। जिसके बाद इसका विरोध भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के तरफ से किया जाना शुरू कर दिया गया।

इतना ही नहीं विधायक अरुण कुमार सिन्हा का कुर्ता भी फाड़ दिया गया। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजद के विधायक मनोज यादव लड्डू चलाकर फेंकने लगे। विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि यह लड्डू जहरीला था। हम लोग इसकी जांच कराएंगे। विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने कहा जबर्दस्ती मुझे लड्डू खिलाया जा रहा था।

#WATCH | Bihar: Ladoos were thrown as RJD & BJP MLAs enter into a scuffle at the State Assembly after RJD MLA offered BJP MLAs sweets following the bail to Lalu Yadav, Rabri Devi, Misa Bharati in land-for-job case. pic.twitter.com/ylCRNowl2S — ANI (@ANI) March 15, 2023

राजद के विधायक सदन के अंदर गुंडागर्दी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लालू ने जैसी करनी की है, वैसा फल भोग रहे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरुरत नहीं होती है। सीबीआई के पास इतने साक्ष्य मौजूद हैं जो लालू को जेल पहुंचाने के लिए काफी हैं।

All of us (BJP MLAs) were here and we left them (RJD) the space inside. But they are indulging in goondaism after coming outside. On the pretext of offering laddus, they are jostling & throwing things. RJD MLAs disturbed us. I will go to the Governor: Bihar LoP Vijay Kumar Sinha pic.twitter.com/fsRH1wNaAw — ANI (@ANI) March 15, 2023

लालू प्रसाद और उनके परिवार के पास 141 प्लॉट, 30 बिल्डिंग और 6 बड़े घर कहां से आए? इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। लालू ने रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी दिया और उसके बदले जमीन और फ्लैट ली, उसी मकान में तेजस्वी यादव रहते हैं। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बचौल ने कहा कि लालू और उनका परिवार इस मामले में बुरी तरह से घिर चुका है।

देश की संपत्ति को जिसने लुटने का काम किया है उसे वह संपत्ति लौटानी पड़ेगी। तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि ईडी को ठेंगा मिला है, इसपर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अगर दोषी नहीं थे तो अबतक पांच केस में सजा कैसे मिल चुकी है, उसके बाद भी लोग इसे ठेंगा बता रहे हैं।

