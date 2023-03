Land-for-Jobs Scam Case: सांसद मीसा भारती और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निकले, 8-8 घंटे तक पूछताछ, जानें मामला

Highlights पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पहुंचीं। सीबीआई ने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की है। ईडी ने राजद प्रमुख के परिवार के परिसरों में छापे मारे हैं।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटी एवं राज्यसभा सदस्य मीसा भारती सेसीबीआई और ईडी ने 8-8 घंटे पूछताछ की। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में आठ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद दोनों सीबीआई कार्यालय से रवाना हुए।

राज्यसभा सदस्य मीसा भारती रेलवे में नौकरी के बदले जमीन संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शनिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारती (46) राजद की राज्यसभा सदस्य हैं। वह पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पहुंचीं।

समझा जाता है कि इसके बाद उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया। दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने हाल में इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी। सीबीआई ने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की है।

Bihar | "We have been abiding by the courts. We will do whatever the court will say. We have complete faith on the court": Former Bihar CM Rabri Devi on questioning of Bihar Dy CM Tejashwi Yadav and Misa Bharti by central agencies pic.twitter.com/d1AzAXIgtp