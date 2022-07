लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में कराया जाएगा भर्ती, एरलिफ्ट की तैयारी, जानें कैसी है उनकी तबीयत

Highlights लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स लाए जाने की तैयारी हो रही है घर में गिरने के बाद लालू प्रसाद यादव के कंधे में आई थी चोट पीएम मोदी ने भी फोन पर आरजेडी चीफ का हालचाल लिया है

पटना: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले अपने घर में गिर गए थे। इससे उनके कंधे में फ्रैक्‍चर हो गया था। इस बीच खबर है कि अब उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा और एम्स में भर्ती कराया जाएगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल आईसीयू में भर्ती है।

जानकारी के मुताबिक उनकी तबीयत स्थिर है ,उन्हे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल लालू यादव पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं है। इसलिए परिवार ने उन्हे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का फैसला लिया है।



लालू प्रसाद यादव काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। हाल ही में घर में गिरने के बाद उनके कंधे में चोट आई थी जिसके बाद से उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक उनका इलाज पहले से एम्स से चल रहा था। इसलिए अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए फिर दिल्‍ली एम्‍स में शिफ्ट करने की तैयारी है।

लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर उनकी बेटी ने शेयर कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। तस्वीर ICU की है जहां आरजेडी प्रमुख भर्ती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी बेटी ने लिखा 'माई हीरो' , 'माई बैकबोन' पापा गेट वेल सून। इस तस्वीर को लालू प्रसाद के सर्मथक जमकर शेयर भी कर रहे हैं।

My hero

My backbone Papa🙏

Get well soon 🤞



हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति

करोड़ों लोगों की दुआएं है जिनकी शक्ति🙏 pic.twitter.com/36ndAbRnTG