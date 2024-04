Ladakh Lok Sabha Election 2024: लद्दाख में BJP की मुश्किलें बढ़ीं, मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग ने खोला मोर्चा

Highlights Lok Sabha Election 2024: लद्दाख से सांसद जामयांग ने पार्टी निर्णय पर जताई आपत्ति Lok Sabha Election 2024: पार्टी ने यहां से ताशी ग्यालसन को टिकट दिया Lok Sabha Election 2024: जामयांग ने बताया कि उचित तरीक से बात रखी, फिर भी..

Ladakh Lok Sabha Election 2024: भारतीय जनता पार्टी ने हाल में लद्दाख के मौजूदा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर ताशी ग्यालसन को दिया। लेकिन, इस बात से आहत होकर जामयांग ने पार्टी के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जामयांग ने अपनी ताकत दिखाते हुए पार्टी भाजपा के ताशी ग्यालसन को लद्दाख लोकसभा सीट से पार्टी का आधिकारिक रूप से उम्मीदवार की घोषणा के बाद अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली। इसके साथ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात रखते हुए पार्टी के निर्णय पर असहमति जताते हुए दिख रहे हैं।

हिंदू को दिए इंटरव्यू में जामयांग ने कहा, "लेह में आज मेरे समर्थन में सभी सपोर्टर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी के नामांकन करने पर खुश नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रिया से बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या पार्टी यह सीट बरकरार रख पाएगी"।

इसी तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा भाजपा ने लद्दाख लोकसभा सीट से नया उम्मीदवार घोषित किया और मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया, लेकिन इस बीच नए उम्मीदवार को लेकर कोई भी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई या ये निर्णय किसी भी तरह का न्याय नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने इस बात को पार्टी नेतृत्व के सामने रखा और अपनी असहमति जताई, यह रास्ता एक प्रॉपर चैनल के जरिए किया, लेकिन पार्टी का यह कदम समर्पित कार्यकर्ता के प्रति अन्याय है। इस निर्णय पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन करते हुए, इस निर्णय पर नाराजगी दिखाई। हम स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेंगे और लद्दाख के लोगों की भलाई को सबसे आगे रखते हुए अपनी अगली कार्रवाई का निर्धारण करेंगे"।

BJP announces the candidature of Tashi Gyalson from Ladakh Constituency replacing its current MP Jamyang Tsering Namgyal from this seat.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/lqd8fkMlbp