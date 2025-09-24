Ladakh protest updates: 4 की मौत और 50 घायल, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन

Highlights युवा शाखा ने विरोध और बंद का आह्वान किया। झड़पों में चार लोग मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए। सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में हुई हिंसा की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया।

लेहः लेह में बुधवार को राज्य दर्जे और अन्य मांगों को लेकर हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन के हिंसक हो जाने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के कथित तौर पर हिंसक हो जाने और पथराव करने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियाँ चलाईं। एएनआई के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने लेह स्थित भाजपा कार्यालय में भी आग लगा दी। वे लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार पर केंद्र के साथ प्रस्तावित वार्ता को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एलएबी की युवा शाखा ने 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के दौरान, 15 में से दो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके कारण कथित तौर पर युवा शाखा ने विरोध और बंद का आह्वान किया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और भाजपा कार्यालय तथा कई वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि झड़पों में चार लोग मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की गोलीबारी में चार लोग मारे गए। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग के समर्थन में 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो की मंगलवार शाम हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद लद्दाख एपेक्स बॉडी (एलएबी) की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में हुई हिंसा की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया और इन घटनाओं के लिए युवाओं में पनप रही हताशा को जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदर्शनकारियों में से दो, 72 वर्षीय एक पुरुष और 62 वर्षीय एक महिला को मंगलवार को अस्पताल ले जाया गया था और कहा कि संभवतः यह हिंसक विरोध का तात्कालिक कारण था। जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक राज्य का दर्जा दिये जाने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में एक भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे।

वांगचुक ने बड़ी संख्या में युवाओं के सड़कों पर उतरने के बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से कोई परिणाम नहीं निकलने के कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी खबरें हैं कि तीन से पांच युवक मारे गए हैं।

