VIDEO: गलवान में सेना के वाहन पर गिरी चट्टान, 2 अधिकारी शहीद, 3 गंभीर रूप से घायल

Highlights VIDEO: गलवान में सेना के वाहन पर गिरी चट्टान, 2 अधिकारी शहीद और 3 गंभीर रूप से घायल

Ladakh Galwan Charbagh Accident:लद्दाख के गलवान घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहां सैन्य वाहन पर भूस्खलन में बड़े पत्थर आकर गिरे जिसमें सेना के दो अधिकारी शहीद हो गए और तीन गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करके लेह के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, हादसा बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ जब सैन्य वाहन दुरबुक से चोंगताश जा रहा था।

ROAD ACCIDENT



A boulder from a cliff fell on one of the vehicles of a military convoy in Ladakh, around 1130h on 30 Jul 2025.

Recovery action is in progress. @adgpi@NorthernComd_IA