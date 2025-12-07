बारिश की कमी से कश्मीर में गंभीर जलसंकट, सारा दारोमदार बर्फ पर टिका
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: December 7, 2025 13:42 IST2025-12-07T13:42:31+5:302025-12-07T13:42:44+5:30
Kashmir Water Crisis: बारिश की कमी के बीच झेलम का पानी शून्य से नीचे चला गया
Kashmir Water Crisis: यह एक चिंता का विषय हो सकता है कि कश्मीर की जल प्रणाली गंभीर तनाव के संकेत दे रही है क्योंकि घाटी में नदियां, सहायक नदियां और मीठे पानी के झरने लगातार सिकुड़ रहे हैं। क्षेत्र की जीवन रेखा, झेलम नदी प्रमुख निगरानी स्टेशनों पर शून्य स्तर से नीचे चली गई है, जबकि सिंचाई, पीने के पानी और भूजल पुनर्भरण को बनाए रखने वाली धाराएं भी असामान्य रूप से कम चल रही हैं।
संगम गेज स्टेशन पर, झेलम का जल स्तर -0.53 फीट तक गिर गया, जो बेहद उथले प्रवाह का संकेत देता है। डाउनस्ट्रीम में, नदी राम मुंशी बाग में 3 फीट और आशाम में 1 फीट के करीब थी, जो कि डिस्चार्ज में व्यापक गिरावट को दर्शाती है।
कश्मीर में लिद्दर नाला, रामबियारा नाला, फिरोजपोरा नाला और पोहरू नदी सहित प्रमुख सहायक नदियां भी सामान्य स्तर से काफी नीचे बह रही हैं, जिससे घाटी के बड़े हिस्से में पीने और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता कम हो गई है।
स्वतंत्र मौसम विश्लेषक फैजान आरिफ की सुनें तो जम्मू कश्मीर में नवंबर में 83 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई, जबकि मासिक औसत 35.2 मिमी के मुकाबले केवल 6.1 मिमी वर्षा हुई। कश्मीर घाटी के सभी दस जिलों को महीने के लिए बहुत कम वर्षा की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
मौसम विभाग के अनुसार, शुष्क मौसम जारी रहने की उम्मीद है। आरिफ कहते थे कि अगले दस दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, हालांकि ऊंचे इलाकों में छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर स्थितियां शुष्क रहने की संभावना है।
हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी और इसरो के दीर्घकालिक अध्ययनों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 18 प्रतिशत से अधिक हिमालयी ग्लेशियर हाल के दशकों में पीछे हट गए हैं। कम बर्फबारी और लगातार बारिश की कमी के कारण झरनों की कमी तेज हो गई है और लिद्दर और पोहरू जैसी नदियों को पानी देने वाले जलग्रहण क्षेत्र कमजोर हो गए हैं।
इसका असर जमीन पर पहले से ही दिखाई दे रहा है, श्रीनगर के कई इलाकों में नगरपालिका जल आपूर्ति में उल्लेखनीय कटौती की सूचना मिल रही है। जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तत्काल संरक्षण उपायों और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण सहित तकनीकी हस्तक्षेप के बिना, कश्मीर को लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति, कृषि और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव पड़ेगा।
ऐसे में कश्मीर विश्वविद्यालय के एक पर्यावरण शोधकर्ता कहते थे कि हम अभूतपूर्व हाइड्रोलाजिकल तनाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस साल शीतकालीन बर्फबारी फिर से नहीं हुई, तो कश्मीर को पिछले दशक की तुलना में कहीं अधिक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।