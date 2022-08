Box Office: बॉयकॉट का सामना कर रही 'लाल सिंह चड्ढा' तीन दिनों में कमा चुकी है इतने करोड़ रुपये

Highlights फिल्म की कमाई कुल तीन दिनों की 27.96 करोड़ रुपये रही तीसरे दिन (शनिवार) लाल सिंह चड्ढा ने 9 करोड़ रुपये कमाए शुरूआत से ही फिल्म कर रही है बॉयकॉट का सामना

मुंबई: हॉलीवुड मूवी 'फॉरेस्ट गंप' की रीमेक आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' बॉयकॉट का सामना कर रही है। फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में अब तक नाकाम साबित हो रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज का चौथा दिन है। यह फिल्म गुरुवार 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जहां तक कमाई की बात करें तो तीसरे दिन शनिवार को फिल्म की कमाई में मामूली बढ़त देखी गई। लेकिन कमाई दहाई अंक से अछूती रही।

भारतीय फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की तीन दिनों की कमाई को साझा किया है। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि फिल्म लालसिंह चड्ढा ने कमाई के सिलसिले में तीसरे दिन मामूली वृद्धि देखी है। ऐसा सप्ताहांत के कारण हुआ है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है ... स्थिति को उबारने के लिए फिल्म को दोहरे अंकों में स्कोर करना चाहिए था। 3-दिन का कलेक्शन निशान से नीचे है। फिल्म ने गुरुवार को 11.70 करोड़ , शुक्रवार 7.26 करोड़ और शनिवार 9 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में कुल तीन दिनों की 27.96 करोड़ रुपये रही।

#LaalSinghChaddha witnesses marginal growth on Day 3 - due to the weekend factor - but that's not enough... Should've scored in double digits to salvage the situation... 3-day total is way below the mark... Thu 11.70 cr, Fri 7.26 cr, Sat 9 cr. Total: ₹ 27.96 cr. #India biz. pic.twitter.com/OehCJwhFbR