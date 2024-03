Delhi Liquor Case: केटीआर ने कविता की गिरफ्तारी पर ईडी से किए सवाल, अधिकारियों को चेतावनियों देते कहा- वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे

Highlights ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए के कविता को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे कविता के बड़े भाई ने ईडी द्वारा शुक्रवार शाम को गिरफ्तारी को अंजाम देने का मकसद यह बताया

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए एमएलसी के कविता को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे मामले में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के खिलाफ गए और कविता को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ करते हुए कहा, “क्या आपके पास कैदी पारगमन वारंट है? बिना पीटी वारंट के आप उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?”

पूर्व मंत्री और कविता के बड़े भाई ने ईडी द्वारा शुक्रवार शाम को गिरफ्तारी को अंजाम देने का मकसद यह बताया कि जमानत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना संभव नहीं होगा। कविता पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। यहां तक कि जब ईडी ने दोपहर से कविता के आवास पर तलाशी ली, तो केसीआर अपने भतीजे और पूर्व मंत्री टी हरीश राव सहित अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अपने आवास पर मौजूद थे।

#WATCH | BRS MLC K Kavitha comes out of her residence in Hyderabad, Telangana.



She has been arrested by the Enforcement Directorate (ED) and is being brought to Delhi where she will be further questioned in connection with the Delhi excise policy-linked money laundering case. pic.twitter.com/fQexLiLzUx