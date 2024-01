Krishna Janmabhoomi Dispute Case: कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई, जानें

Highlights मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था। सुनवाई के बाद अधिवक्ता आयुक्त के गठन की अर्जी मंजूर की थी। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 17 जनवरी 2024 निर्धारित की।

Krishna Janmabhoomi Dispute Case:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

Supreme Court stays Allahabad High Court order appointing commissioner to inspect mosque in connection with Mathura’s Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid dispute pic.twitter.com/5vx0cooI1C