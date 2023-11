Kollam Crime News: लख-लख शुक्रिया!, एक दिन पूर्व अपह्रत 6 साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली

Highlights भाई के साथ ट्यूशन जा रही बच्ची का अपहरण कर लिया। धकेल दिया और लड़की को कार में बिठाकर फरार हो गए। पुलिस प्रमुख को घटना की दोषरहित और त्वरित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Kollam Crime News: केरल पुलिस और स्थानीय निकाय अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पूर्व अपह्रत छह साल की बच्ची कोल्लम के एक सार्वजनिक मैदान में लावारिस हालत में मिली है। दक्षिणी केरल के पूयाप्पल्ली से एक दिन पहले पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए थे। पुलिस ने एक संदिग्ध अपहरणकर्ता का ‘स्केच’ भी जारी किया था।

पुलिस को दिए गए लड़की के आठ वर्षीय भाई के बयान के अनुसार, एक महिला समेत संभवत: चार अपहरणकर्ता एक सफेद कार में आए और उन्होंने अपने भाई के साथ ट्यूशन जा रही बच्ची का अपहरण कर लिया। पूयाप्पल्ली थाने के अधिकारी ने बताया था कि जब लड़के ने अपहरणकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे एक तरफ धकेल दिया और लड़की को कार में बिठाकर फरार हो गए।

The 6 year old missing child #AbigailSaraReji was found left out in an open ground at Kollam. The girl went missing for nearly 21 hours as she was kidnapped by unknowns. The investigation is on to find the culprits says Kerala Police.

