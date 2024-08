Kolkata Rape-Murder Case: गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट ने सीबीआई को दी अनुमति, देश भर में प्रदर्शन जारी

Highlights Kolkata Rape-Murder Case: सरकारी अस्पतालों में सोमवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। Kolkata Rape-Murder Case: 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की। Kolkata Rape-Murder Case: घटना के विरोध में जारी प्रदर्शन में सोमवार को शामिल हुए।

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर तमाम देश भर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच कोलकाता अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति सीबीआई को मिल गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की। स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव नौ अगस्त को अस्पताल के संगोष्ठी कक्ष के अंदर मिला था।

