कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, 'केंद्रीय एजेंसी को सौंपे दस्तावेज'

Highlights कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: हादसे के बाद हाईकोर्ट सख्त कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: सीबीआई जांच के दिए आदेश कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर: साथ में कहा कि बुधवार तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपे सभी दस्तावेज

कोलकाता डॉक्टर मर्डर-रेप: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जूनियर डॉक्टर चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में जांच मंगलवार को सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि केस डायरी आज शाम तक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए और अन्य सभी दस्तावेज बुधवार सुबह 10 बजे तक उसे सौंपे।

आरजी कर सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया था, जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में संविदा पर काम कर रहा था।

उच्च न्यायालय ने प्रदेश में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की और कहा कि उनके ऊपर (चिकित्सकों पर) पवित्र दायित्व है।

Calcutta High Court ordered a CBI investigation into RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident. Court asked to hand over all documents to CBI immediately. pic.twitter.com/rTBsmOIgsl